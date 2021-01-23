Испания

Нападающий Аталанты находится в шаге от ухода из Серии А.

Сага об отношениях бергамаской Аталанты и аргентинского полузащитника Алехандро Гомеса, по всей видимости, близка к своему завершению.

Как сообщают итальянские журналисты Фабрицио Романо и Николо Скира, футболист уже согласовал детали персонального контракта с андалузской Севильей, после чего клубы начали непосредственный контакт на финальной стадии переговоров о трансфере.

Стоит напомнить, что желание "Богини" расстаться со своим футболистом, в равной степени со стремлением самого игрока уйти из бергамаской команды, обусловлено конфликтом между главным тренером Джан Пьеро Гасперини и аргентинским полузащитником, все обстоятельства которого все еще остаются не раскрытыми.

Источники сообщают, что первым предложением испанского клуба по игроку стала сумма отступных в размере 5 млн евро, в то время как Аталанта запросила компенсацию в коридоре от 8 до 10 млн евро.

Трансферная стоимость футболиста, у которого действующий контракт с клубом подходит к концу летом 2022 года, составляет 15 млн евро.

На Гомеса, помимо Севильи, также претендует ряд клубов из МЛС и берлинская Герта, однако приоритетным направлением сам игрок считает вариант с испанским клубом.

В данный момент сезона, полузащитник отстранен от матчей Аталанты во всех турнирах, успев в новом сезоне провести 16 встреч (1122 минуты), в которых отличился девятью результативными действиями (5 голов и 4 голевые передачи).