Италия

Команда Андреа Пирло забила два безответных мяча в ворота подопечных Синиши Михайловича.

Воскресную программу 19 тура Серии А открыли матчем в Турине, где Ювентус на своем поле принимал Болонью.

Первые минуты прошли в равной борьбе, тем не менее действующему чемпиону Италии повезло забить довольно быстро. Подопечные Пирло вышли вперед не без доли везения. Артур с дальней дистанции решил пробить по воротам и не прогадал. Схаутен попытался заблокировать удар бразильца, но сделал только хуже, дезориентировав вратаря своей команды. Мяч после рикошета залетел в сетку. 1:0. К слову, это дебютный гол бразильца в туринской команде.

В середине тайма Бернардески получил идеальный шанс удвоить преимущество своей команды, но добивая мяч после сейва Скорупски, умудрился угодить в голкипера. В свою очередь Болонья периодически огрызалась, но побеспокоить Щесны в первой половине матча им не удалось.

После перерыва гости заиграли активнее, а вот подопечные Пирло явно забыли выйти на поле, за что могли сразу поплатиться. В течение десяти минут "россоблу" создали несколько неплохих шансов, однако Щесны был сегодня на высоте.

А вот хозяева свои шансы не транжирили. На 71-ой минуте Маккенни головой переправил мяч в дальний угол после подачи с углового. 2:0.

Буквально через несколько минут Маккени был обязан хоронить Болонью, но не сумел переиграть в ближнем бою Скорупски после идеальной передачи в исполнении Роналду.

После второго забитого гола Юве заиграл более расковано и имел еще несколько шикарных шансов у ворот Скорупски, но 29-летнему киперу не пришлось третий раз вытягивать мяч из сетки собственных ворот.

Ювентус поднялся на четвертое место, однако уже сегодня их может потеснить Наполи, если на выезде возьмет три очка в матче с Вероной. В следующем туре туринцы встретятся с Сампдорией.

Болонья осталась на 13-ом месте, имея в своем активе 20 очков. В следующем туре подопечные Михайловича примут на своем стадионе лидера Серии А Милан.

Ювентус – Болонья 2:0

Голы: Артур, 15, Маккени, 71.

Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини, Бонуччи (де Лигт, 78), Куадрадо — Маккенни (Демираль, 88), Бентанкур, Артур (Рабьо, 78), Бернардески (Мората, 68) — Роналду, Кулусевски (Рэмзи, 78).

Болонья: Скорупски — Дейкс (Паласио, 75), Томиясу, Данило, Де Сильвестри (Сумаоро, 46) — Сванберг (Домингес, 65), Схаутен — Виньято (Сансоне, 46), Сориано, Орсолини (Сков, 76) — Барроу.

Предупреждения: Кулусевски, 21, Кьеллини, 48, Артур, 52 — Виньятто, 14, Дейкс, 62.