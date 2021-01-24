Италия

Римский клуб добыл три очка в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Завершился очередной поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором Лацио сошелся на своем поле в противостоянии с Сассуоло.

Благодаря голами Милинковича-Савича и Чиро Иммобиле римский клуб вышел победителем из этого матча, несмотря на ранний гол Капуто на 6-й минуте.

Лацио — Сассуоло 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 25, Иммобиле — Капуто, 6

Лацио: Рейна — Ачерби, Раду, Габаррон (Пароло, 67) — Лаццари (Лулич, 75), Лейва (Эскаланте, 76), Марушич, Акпа-Акпро, Милинкович-Савич — Корреа (Кайседо, 67), Иммобиле (Мурики, 86).

Сассуоло: Консильи — Феррари, Марлон, Мюльдюр (Распадори, 90+1), Рожерио — Обианг (Лопес, 76), Джуричич, Локателли — Траоре (Бога, 76), Капуто, Дефрель (Гараслин, 46).

Предупреждения: Габаррон, Лейва — Марлон, Обианг, Феррари.