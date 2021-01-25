Италия

В итальянского специалиста продолжает верить руководство клуба.

Как сообщает официальный сайт сардинского Кальяри, клубу удалось достичь соглашения с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо по вопросу продления его действующего контракта с "островитянами" до конца июня 2023 года.

Об этом сообщил президент клуба Томмазо Джулини в своем интервью после матча Дженоа — Кальяри, который завершился очередным поражением сардинцев (0:1).

Стоит отметить, что данное подписание произошло на фоне затяжной неудачной серии в выступлениях "красно-синих", которая растянулась на 11 кряду поединков без побед в Серии А, к которым также можно приписать вылет из 1/8 финала национального Кубка от бергамаской Аталанты (1:3).

"В течение недели мы продлили контракт г-ну Ди Франческо еще на год, чтобы придать ему еще больше сил, уверенности в своей работе и показать ему, насколько мы верим в него, — заявил Джулини, — Тренер хорошо чувствует команду, и мы уверены, что он почувствует, что что-то идет не так.

Мы, со стороны руководства, должны излучать положительную энергию. Я видел слишком много обеспокоенных и разочарованных лиц игроков. У этой команды есть сильные стороны, поэтому мы сумеем преодолеть трудности и вернемся к победам. Но для этого надо много работать".

Прокомментировал продление и сам наставник сардинцев: "Я горжусь этим продлением контракта. Это символизирует, что моя работа оценивается глобально, а не только на основании результатов, — сказал Ди Франческо, — Это должно стать дополнительной мотивацией для того, чтобы добиться большего в дальнейшем.

Доверие клуба есть, и это важно. Меня очень злит, что все, что мы вкладываем в нашу игру, не приносит результатов. Мы не должны искать оправданий, а смотреть на свои собственные недостатки: того, что мы делаем, недостаточно, и мы должны отдаваться работе больше".

На данный момент Кальяри занимает 18-ю строчку в турнирной таблице итальянской Серии А (20 команд), сумев за 19 матчей набрать лишь 14 очков.

Следующая игра "островитян" пройдет для них в домашних условиях, а соперником станет Сассуоло.