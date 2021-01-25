"Старая синьора" намерена усилить свой состав в зимнее трансферное окно.
Корентен Толиссо, Getty Images
25 января 2021, 11:38
В зимнее трансферное окно Ювентус хочет усилить свой состав двумя футболистами мюнхенской Баварии, сообщает Calciomercato.
По информации источника, в сферу интересов "старой синьоры" попали полузащитник Корентен Толиссо и нападающий Джошуа Зиркзее.
Отмечается, что 26-летний французский хавбек рассматривается как полноценный трансфер, а 19-летнего голландца Ювентус планирует арендовать на 18 месяцев.
В текущем сезоне Толиссо провел 18 матчей, в которых забил два мяча, а у Зиркзее 9 поединков и два гола.
Напомним, несколько дней назад Ювентус подписал швейцарского форварда Лунгойи.