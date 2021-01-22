Италия

Туринский клуб усилился талантливым футболистом.

Туринский Ювентус усилился форвардом молодежной сборной Швейцарии и Лугано Кристофером Лунгойи.

Футболист останется в Лугано на правах аренды на полтора года. Однако Ювентус сможет его отозвать в Италию каждые пол года.

За Лугано 20-летний Лунгойи сыграл 25 матчей, в которых забил два гола. Также он выступал за юношеские сборные Швейцарии от U-15 до U-20.

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