Туринский клуб усилился талантливым футболистом.
Кристофер Лунгойи, Keystone
22 января 2021, 09:59
Туринский Ювентус усилился форвардом молодежной сборной Швейцарии и Лугано Кристофером Лунгойи.
Футболист останется в Лугано на правах аренды на полтора года. Однако Ювентус сможет его отозвать в Италию каждые пол года.
За Лугано 20-летний Лунгойи сыграл 25 матчей, в которых забил два гола. Также он выступал за юношеские сборные Швейцарии от U-15 до U-20.
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