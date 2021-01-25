Италия

Итальянский форвард может вернуться в Серию А.

Нападающий Вулверхэмптона Патрик Кутроне в зимнее трансферное окно может вновь вернуться в чемпионат Италии, несмотря на недавнее возвращение в АПЛ из Фиорентины.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры о подписании 23-летнего итальянца начало вести руководство Удинезе.

Дело в том, что Вулверхэмптон ранее объявил о подписании Виллиана Жозе на правах аренды с последующим правом выкупа, поэтому у Кутроне не будет достаточного количества игрового времени на Молинью.

В текущем сезоне Патрик Кутроне провел во всех турнирах 17 поединках, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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