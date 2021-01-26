Италия

Римский клуб нуждается в дополнительном центральном защитнике.

Согласно информации от итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский Лацио намерен в текущую трансферную кампанию подыскать замену выбывшему из-за серьезного повреждения центральному защитнику Луису Фелипе.

Бразильский футболист перенес операцию на травмированной лодыжке, в результате чего будет отсутствовать практически до конца марта 2021 года. Замену одному из ключевых футболистов своей обоймы "орлы", как сообщается, сумели подыскать в составе португальской Браги.

Соотечественник Луиса Фелипе, центральный защитник Бруно Виана называется в качестве одного из возможных кандидатов, однако сумма в 10 млн евро отступных за досрочное расторжение действующего до 2023 года контракта между ним и "оружейниками" может отпугнуть желания римского клуба.

Виана, также, как и Фелипе, в текущем сезоне является одним из ключевых игроков в обойме своего клуба, приняв участие в 21-м поединке (1712 минут), за которые успел отличиться двумя забитыми мячами. Его стоимость на трансферном рынке, согласно данным портала Transfermarkt составляет 22 млн евро.

Альтернативным вариантом называется польский игрок обороны Ракува Камиль Пьятковский, который в текущем сезоне провел 16 матчей (1440 минут) за команду из Экстраклассы, оформив один забитый мяч. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

Свой следующий матч, в рамках Кубка Италии, римский Лацио проведет в гостях у бергамаской Аталанты 27 января, в 18:45 по киевскому времени.