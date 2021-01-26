Форвард римского клуба поделился мыслями о влиянии на команду пандемии.
Чиро Иммобиле, Getty Images
26 января 2021, 14:17
Нападающий Лацио Чиро Иммобиле высказался о выступлениях своего клуба в прошедшем сезоне Серии А.
"В футболе бывают моменты, когда ты чувствуешь себя непобедимым. До коронавируса Лацио был грозной силой.
Мы выходили на поле с желанием выиграть все матчи. После начала пандемии на начали терять концентрацию, в результате чего потеряли много важных очков. Мы определенно могли бороться за скудетто", – цитирует Иммобиле Football Italia.
Прошлый Сезон Лацио завершил на четвертой строчке турнирной таблицы Серии А. Победителем стал туринский Ювентус.
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