Паоло Валери не смог отсудить поединок Кубка Италии до конца из-за травмы.
Артуро Видаль и Паоло Валери, Getty Images
26 января 2021, 23:46
В четвертьфинале Кубка Италии, в котором Интер сошелся в очном противостоянии с Миланом, произошла замена главного арбитра встречи.
На 80-й минуте Паоло Валери потребовалась замена, поскольку он получил мышечное повреждение и не смог отработать поединок до финального свистка.
Стоит отметить, что вдесятером Милану не удалось удержать ничейный счет и перевести матч в овертаймы, поэтому Интер проходит в следующую стадию Кубка Италии (2:1).
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