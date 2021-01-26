Италия

Паоло Валери не смог отсудить поединок Кубка Италии до конца из-за травмы.

В четвертьфинале Кубка Италии, в котором Интер сошелся в очном противостоянии с Миланом, произошла замена главного арбитра встречи.

На 80-й минуте Паоло Валери потребовалась замена, поскольку он получил мышечное повреждение и не смог отработать поединок до финального свистка.

Стоит отметить, что вдесятером Милану не удалось удержать ничейный счет и перевести матч в овертаймы, поэтому Интер проходит в следующую стадию Кубка Италии (2:1).

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