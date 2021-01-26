Италия

Швед покинул поле раньше финального свистка.

В рамках 1/4 финала Кубка Италии Интер в миланском дерби принимает Милан.

Нападающий гостей Златан Ибрагимович был удален с поля на 60-й минуте игры.

Первую желтую карточку он получил за стычку с форвардом "нерадзурри" Ромелу Лукаку в концовке первого тайма.

Вторую желтую 39-летний швед получил за грубый подкат против Валери и покинул поле заранее.

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