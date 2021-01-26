Швед покинул поле раньше финального свистка.
Интер - Милан, getty images
26 января 2021, 23:22
В рамках 1/4 финала Кубка Италии Интер в миланском дерби принимает Милан.
Нападающий гостей Златан Ибрагимович был удален с поля на 60-й минуте игры.
Первую желтую карточку он получил за стычку с форвардом "нерадзурри" Ромелу Лукаку в концовке первого тайма.
Вторую желтую 39-летний швед получил за грубый подкат против Валери и покинул поле заранее.
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