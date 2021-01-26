Италия

Интер одержал волевую победу в дерби над Миланом и вышел в полуфинал Кубка Италии

Удаление Златана Ибрагимовича поставило крест на амбициях команды Стефано Пьоли в этом поединке (2:1).

Интер — Милан, Getty Images

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Интер — Милан 2:1

Голы: Лукаку, 71 (пен.), Эриксен, 90+7 — Ибрагимович, 31



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Коларов (Янг, 90+2) — Дармиан (Хакими, 46), Барелла, Брозович (Эриксен, 88), Видаль, Перишич (Мартинес, 67) — Лукаку, Санчес.



Милан: Тэтэрушану — Далот, Кьер (Томори, 20), Романьоли, Эрнандес — Мейте, Кессье — Салемакерс (Кастильехо, 85), Диас (Ребич, 60), Леау (Крунич, 85) — Ибрагимович.



Предупреждения: Лукаку, Брозович, Хакими — Кьер, Ибрагимович, Ребич



На 58-й минуте был удален Златан Ибрагимович (Милан) (второе предупреждение).