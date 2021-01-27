Ювентус в рамках четвертьфинального поединка Кубка Италии принимал на своем поле СПАЛ и добился разгромной победы.

Подопечные Андреа Пирло не оставили сопернику шансов, четырежды поразив его ворота. 

Ювентус — СПАЛ 4:0
Голы: Мората, 16, Фработта, 33, Кулусевски, 78, Кьеза, 90+4

Ювентус: Буффон — Фработта (Алекс Сандро, 67), де Лигт, Демирал (Да Грака, 83), Драгусин — Кулусевски, Рабьо, Бернардески (Ди Пардо, 46), Рэмси, Фаджоли (Маккенни, 87) — Мората (Кьеза, 67).

СПАЛ: Бериша — Дикманн, Околи, Викари (Томович, 46), Серникола — Эспозито (Валоти, 66), Миссироли (Вивиани, 86), Раньери (Сала, 46), Флоккари (Моро, 66) — Бриньола, Сек.

Предупреждения: Кьеза, Рабьо — Серникола, Валоти