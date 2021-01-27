Туринцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.
Ювентус, getty images
27 января 2021, 23:48
Ювентус в рамках четвертьфинального поединка Кубка Италии принимал на своем поле СПАЛ и добился разгромной победы.
Подопечные Андреа Пирло не оставили сопернику шансов, четырежды поразив его ворота.
Ювентус — СПАЛ 4:0
Голы: Мората, 16, Фработта, 33, Кулусевски, 78, Кьеза, 90+4
Ювентус: Буффон — Фработта (Алекс Сандро, 67), де Лигт, Демирал (Да Грака, 83), Драгусин — Кулусевски, Рабьо, Бернардески (Ди Пардо, 46), Рэмси, Фаджоли (Маккенни, 87) — Мората (Кьеза, 67).
СПАЛ: Бериша — Дикманн, Околи, Викари (Томович, 46), Серникола — Эспозито (Валоти, 66), Миссироли (Вивиани, 86), Раньери (Сала, 46), Флоккари (Моро, 66) — Бриньола, Сек.
Предупреждения: Кьеза, Рабьо — Серникола, Валоти