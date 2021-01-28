Италия

Неаполитанцы забили сопернику четыре гола.

Наполи в рамках поединка четвертьфинала Кубка Италии принимал на своем поле Специю и добился победы со счетом 4:2.

Неаполитанцы еще в первой половине игры отправили в ворота соперника четыре мяча, но дважды пропустили во втором тайме.

Наполи — Специя 4:2

Голы: Кулибали, 5, Лосано, 20, Политано, 30, Элмас, 40 — Гьяси, 70, Акампора, 73

Наполи: Оспина — Мариу Руи, Манолас, Кулибали, Хисай — Демме, Зелиньски (Лоботка, 69), Элмас (Осимхен, 69) — Политано (Ди Лоренцо, 88), Лосано (Мертенс, 46, Бакайоко, 88), Инсинье..

Специя: Крапикас — Исмайли, Делль`Орко (Бастони, 46), Виньяли (Рамос, 74), Терци — Риччи, Акампора, Джаси (Фариас, 74), Эстевес (Лео Сена, 46) — Верде, Галабинов (Агудело, 46).

Предупреждения: Лосано, Руи