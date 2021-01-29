Италия

Сенегалец перейдет в новый клуб на правах аренд с правом выкупа на постоянной основе.

Крайний полузащитник Ренна Мбайе Ньянг сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно и вернется в итальянскую Серию А, где он ранее защищал цвета Милана и Торино.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 26-летний сенегалец перейдет на правах аренды в Дженоа, который оставил за собой возможность выкупа футболиста на постоянной основе за 10 миллионов евро.

Стоит напомнить, что Ньянг уже выступал за "грифонов" в 2015 году, когда его права принадлежали Милану.

В текущем сезоне сенегальский вингер провел в футболке Ренна 12 поединков и отметился одним взятием ворот.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.