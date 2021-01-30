Реализация шведа оставляет желать лучшего.
Златан Ибрагимович, Getty Images
30 января 2021, 17:20
Милан играет с Болоньей в матче 20-го тура Серии А (2:0 к 56-й минуте)
На 24-й минуте поединка защитник хозяев Митчелл Дейкс сфолил в своей штрафной, за что в ворота Болоньи был назначен пенальти.
К одиннадцатиметровой отметке отправился форвард Милана Златан Ибрагимович, однако, пробив в левый нижний угол ворот, швед не сумел переиграть голкипера.
Данный пенальти стал шестым для Ибрагимовича в текущем сезоне Серии А. Половину из них нападающий не реализовал.
В ноябре, после незабитого одиннадцатиметрового удара, Ибрагимович заявлял, что следующий пенальти оставит Кессье.
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