Подопечные Антонио Конте набрали три очка.
Хакими и Мартинес, getty images
30 января 2021, 23:57
Интер в поединке 20-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Беневенто и добился разгромной победы.
Подопечные Антонио Конте отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, два из которых на свой счет записал Лукаку.
Интер — Беневенто 4:0
Голы: Импорта, 7, Мартинес, 57, Лукаку, 6778
Интер: Ханданович — Раноккия, Шкриньяр (де Врей, 74), Бастони — Хакими, Эриксен, Гальярдини (Сенси, 80), Барелла (Видаль, 64), Перишич — Лукаку (Пинамонти, 81), Мартинес (Санчес, 74).
Беневенто: Монтипо — Глик, Кальдирола (Пастина, 60), Барба, Депаоли — Виола (Скьяттарелла, 60), Ионицэ (Тельо, 70), Импрота (Фулон, 70), Хетемай — Капрари (Инсинье, 76), Лападула.
Предупреждения: Кальдирола, Депаоли