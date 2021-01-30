Италия

Подопечные Антонио Конте набрали три очка.

Интер в поединке 20-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Беневенто и добился разгромной победы.

Подопечные Антонио Конте отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, два из которых на свой счет записал Лукаку.

Интер — Беневенто 4:0

Голы: Импорта, 7, Мартинес, 57, Лукаку, 6778

Интер: Ханданович — Раноккия, Шкриньяр (де Врей, 74), Бастони — Хакими, Эриксен, Гальярдини (Сенси, 80), Барелла (Видаль, 64), Перишич — Лукаку (Пинамонти, 81), Мартинес (Санчес, 74).

Беневенто: Монтипо — Глик, Кальдирола (Пастина, 60), Барба, Депаоли — Виола (Скьяттарелла, 60), Ионицэ (Тельо, 70), Импрота (Фулон, 70), Хетемай — Капрари (Инсинье, 76), Лападула.

Предупреждения: Кальдирола, Депаоли