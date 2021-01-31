Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют бергамаская Аталанта и римский Лацио.

Римский Лацио постарается в рамках поединка 20-го тура итальянской Серии А взять реванш у бегамаской Аталанты за поражение в матче четвертьфинала Кубка Италии, который состоялся в середине текущей недели (2:3).

Джан Пьеро Гасперини провел определенную ротацию стартового состава своей команды перед предстоящей игрой. Так, украинский полузащитник Руслан Малиновский потерял место в стартовом составе, а под парой нападающих в лице Иличича и Сапаты вместо него сыграет Миранчук. В левом фланге полузащиты Аталанты выйдет Руджери, в то время как де Роон займет привычное место в центре поля. Заразившегося COVID-19 Ромеро заменит Толой.

Симоне Индзаги на матч Серии А выставит более приближенный к основному состав своей команды, нежели это было в Кубке Италии. В центре обороны Худта сменил Раду, Марушич вновь переместился на левый фланг полузащиты, уступив место Лаццари, а Лейва и Луис Альберто вернулист в центральную ось. В основе также оказалась ведущая пара форвардов Иличич – Сапата.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Мехле, де Роон, Фройлер, Руджери — Миранчук — Иличич, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Скальвини, Кальдара, Муриэль, Пессина, Малиновский, Ламмерс, Пашалич.



Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич — Иммобиле, Корреа.