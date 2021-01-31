Команда Гасперини пропустила Лацио вперед в турнирной таблице.
Аталанта - Лацио, твиттер Лацио
31 января 2021, 17:57
Отчет о матче читайте позже.
Аталанта – Лацио 1:3
Голы: Пашалич, 79 — Марушич, 3, Корреа, 51, Мурики, 82.
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Мехле, де Роон, Фройлер, Руджери (Малиновский, 46) — Миранчук (Пашалич, 53) — Иличич (Ламмерс, 67), Сапата (Мюриэль, 54).
Лацио: Рейна — Патрик (Мусаккьо, 38), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 82), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Марушич — Иммобиле (Мурики, 82), Корреа (Перейра, 82).
Предупреждения: Патрик, 24, Мусаккьо, 58.