Италия

Подопечные Гаттузо вернулись в топ-5.

В рамках 20-го тура итальянской Серии А Наполи дома уверенно обыграл Парму (2:0).

На 32-й минуте отличился голом Элмаз, а Политано под конец игры удвоил преимущество хозяев.

Наполи сумел вернуться в топ-5 Серии А. Парма, в свою очередь, занимает 19-ю позицию.

Наполи - Парма 2:0

Голы: Элмаз, 32, Политано, 82

Наполи: Оспина, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Хюсай, 77), Кулибали, Зелиньски (Бакайоко, 70), Элмаз (Максимович, 77), Инсинье, Демме, Лосано, Петанья (Политано, 63).

Парма: Сепе, Пеццелла (Бюси, 79), Осорио, Конти, Гальоло, Бругман (Ман, 80), Куртич (Сипрьен, 81), Куцка, Грасси (Эрнани, 46), Жервиньо, Корнелиус.

Предупреждения: Гальоло, Пеццелла, Конти (71), Демме (71), Элмаз (75), Бругман (76).