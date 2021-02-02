Италия

Football.ua представляет анонс полуфинального поединка Кубка Италии.

Казалось бы, в совершенно не позабытой перспективе мы рассуждали на тему противостояния в рамках Derby d'Italia в рамках Серии А, в котором миланский Интер сумел поставить подножку действующему чемпиону страны — туринскому Ювентусу. Однако на этот раз речь пойдет о кубковом противостоянии этих двух команд в непростой, но обещающей стать крайне интересной двухматчевой дуэли в полуфинале Кубка Италии.

Интер — Ювентус

Вторник, 2 февраля, 21:45. Джузеппе Меацца, Милан. Трансляция на сервисе YouTube.

Многое ли изменилось в игре обеих команд за эти скромные две недели календаря? Очевидно, что нет. Коллективы Антонио Конте и Андреа Пирло сумели уместить в данный временной отрезок сразу три и четыре поединка соответственно, в которых не стали терпеть поражений. При этом, "зебры" еще и умудрились совместить приятное с полезным, одолев неаполитанский Наполи в решающей баталии за Суперкубок Италии-2021 (2:0). Так или иначе, но боевое крещение завоеванием первого трофея на посту главного тренера "Старой Синьоры" все еще новоиспеченный наставник прошел успешно.

С судьбой главного тренера Интера в текущем сезоне дела обстоят совершенно неоднозначно. "Змеи" продолжают вести активную борьбу с соседями по городу за лидерскую позицию в турнирной таблице чемпионата, но Конте поддается уж слишком внушительной критике после каждой невынужденной осечки. Недавняя безголевая ничья на поле Удинезе (0:0) — лишнее тому подтверждение. Безусловно, в тот момент была упущена верная возможность догнать по набранным очкам "россонери", однако это была лишь одна из возможных попыток, пусть и оказалась неудачной.

Не меньшей критике поддается и Андреа Пирло, который все еще не может наладить привычную игру без срывов для своей команды. Это сильно бьет по Ювентусу в матчах национального первенства, в результате чего уже был пройден экватор чемпионата, а "бьянконери" все еще не входят в тройку сильнейших команд страны.

Статистика предыдущих матчей, после неудачного выезда к Интеру, у "зебр" исключительно положительная, удалось даже не пропустить ни одного мяча, что было странным для команды, учитывая неоднозначный старт 2021 года для ее обороны. Беда только в том, что уровень соперников для Юве в этот период вызывал определенные вопросы. Не считая Наполи в Суперкубке, но и внутри коллектива "южан" сейчас далеко не идиллия.

Впрочем, Кубок — совершенно иная история. В этом турнире Интер и Ювентус, до сей поры, позволяли себе играть в ненаправленный на непосредственное достижение результата футбол. Разнился только уровень их оппонентов: пока коллектив Конте пробивался сквозь Фиорентину и Милан (дважды по 2:1), Ювентусу противостояли генуэзская Дженоа (3:2) и СПАЛ (4:0). Вполне очевидно, у какой команды кубковый тонус будет находится уровнем выше. Главный вопрос полуфинальной двухматчевой серии в рамках данной пары — насколько сильно удалось раздразнить аппетит у Пирло к завоеванию трофеев?

Не сыграют: Лукаку — Дибала.

Статистика личных встреч

Всего игр: 240 матчей (72 победы Интера, 59 ничьих, 109 побед Ювентуса), забитые голы 294:341.

На поле Интера: 121 матч (53 победы Интера, 37 ничьих, 31 победа Ювентуса), забитые голы 197:141.

На поле Ювентуса: 119 матча (97 победы Интера, 22 ничьих, 78 победа Ювентуса), забитые голы 97:200.