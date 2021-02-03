Италия

Ранее Романо Флориани Муссолини выступал за юниорские команды римлян.

Юный правый защитник Романо Флориани Муссолини подписал контракт с Лацио, где будет выступать за молодежную команду U-23. Об этом сообщает IlGazzettino.it.

Интересно, что 18-летний футболист является сыном внучки известного итальянского политического и государственного деятеля Бенито Муссолини, который в начале и середине прошлого века был лидером Национальной фашистской партии и приверженцем диктаторских взглядов.

Внук Бенито Муссолини, Романо, ранее выступал за юниорские команды Лацио разных возрастов, но теперь будет набираться опыта в команде римлян U-23 в поединках Примаверы.

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