Ранее Романо Флориани Муссолини выступал за юниорские команды римлян.
Романо Флориани Муссолини, ilgazzettino.it
03 февраля 2021, 17:47
Юный правый защитник Романо Флориани Муссолини подписал контракт с Лацио, где будет выступать за молодежную команду U-23. Об этом сообщает IlGazzettino.it.
Интересно, что 18-летний футболист является сыном внучки известного итальянского политического и государственного деятеля Бенито Муссолини, который в начале и середине прошлого века был лидером Национальной фашистской партии и приверженцем диктаторских взглядов.
Внук Бенито Муссолини, Романо, ранее выступал за юниорские команды Лацио разных возрастов, но теперь будет набираться опыта в команде римлян U-23 в поединках Примаверы.
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