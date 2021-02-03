Италия

Команды завершили свою первую полуфинальную дуэль в Кубке Италии без забитых мячей.

Противостояние между миланским Интером и туринским Ювентусом в рамках первого полуфинального поединка Кубка Италии днем ранее подарило футбольной общественности достаточно эмоций для того, чтобы с нетерпение ожидать еще один поединок данного раунда. В Неаполе, на поле стадиона "Диего Армандо Марадона" местный Наполи встречался с бергамаской Аталантой, что делало данную вывеску не менее привлекательной, чем у соперников по параллельной двухматчевой дуэли.

Об игре "южан" в текущий момент сезона можно говорить только в случае, если сделать при этом серьезный акцент на развивающийся конфликт между главным тренером Дженнаро Гаттузо и президентом Аурелио де Лаурентисом. Наполи потерял определенные позиции в рамках внутреннего первенства, однако в Кубке Италии сделал пару успешных шагов на пути к полуфиналу.

У Аталанты конфликт был не менее серьезный, однако его участниками стали наставник команды Джан Пьеро Гасперини и Алехандро Гомес. Дело завершилось ожидаемым уходом из команды аргентинца, но результаты "Богини" при этом пошли под откос. Лишь Кубок Италии был местом, где бергамаскам удавалось показывать стабильный ход — на предыдущих этапах были обыграны Кальяри (3:1) и Лацио (3:2).

Несмотря на то, что оба главных тренера бросили фактически свои основные обоймы на эту игру, стратегия двухматчевого противостояния с осторожной игрой в первом матче дала о себе знать. Приличное количество голевых моментов в первые полчаса встречи не получили должного развития в остальное время. Голкиперы по обе стороны поля прекрасно отработали этот игровой отрезок, спасая от ударов Инсинье, Муриэля, Песины и Сапаты. Где-то острее смотрелись бергамаски, где-то неаполитанцы брали верх — равная игра, но она хотя бы привлекала своим напряжением.

Во втором тайме Аталанта, поначалу, играла с большим желанием в атаке. Оспина дважды спас свою команду сразу после перерыва, вот только партнеры колумбийца не получили от этого дополнительный заряд эмоций. Постепенно, агрессия "Богини" сходила на нет, однако Гасперини не стал вносить решительные изменения в игру своей команды с помощью замен. В частности, Руслан Малиновский так и остался на скамейке до конца поединка.

У Наполи были намеки на то, что хозяева поля захотят провести финальный отрезок на чужой половине поля, но случайный эпизод с попаданием мяча в голову полузащитнику Демме окончательно сбил настрой подопечных Гаттузо. Футболист не смог оправиться от этого попадания, в результате чего через несколько минут начал терять сознание. Игроки были шокированы происходившим, поэтому настроения атаковать уже не было никакого.

Ответная игра между данными командами пройдет 10 февраля на поле стадиона Атлети Адзурри д'Италия.

Наполи — Аталанта 0:0



Наполи: Оспина — Максимович, Манолас, Кулибали — Ди Лоренцо, Бакайоко, Демме (Эльмас, 66), Хисай — Политано (Петанья, 66), Лосано (Осимхен, 82), Инсинье (Зьелински, 69).



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, де Роон, Фройлер, Госенс — Пессина (Пашалич, 73) — Муриэль (Иличич, 73), Сапата (Ламмерс, 80).



Предупреждения: Кулибали — Ромеро.