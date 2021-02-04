Италия

Защитник туринского Ювентуса рассказал о принятом на ранних этапах карьеры решении.

Центральный защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини в интервью французскому журналу So Foot рассказал о достаточно интересной истории из его молодости, когда в 16 лет представители лондонского Арсенала захотели переманить его в свой клуб из академии Ливорно.

"Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что был дураком, отказавшись от того предложения. Мне было всего 16, я уже имел опыт выступлений в Серии C, получил весомое предложение, но отказался.

Я просто не чувствовал себя готовым к данному переходу. Вдобавок, если бы я согласился, это могло бы создать впечатление предательства идеям Ливорно".

Безусловно, интерес к футболисту со стороны "канониров" в дальнейшем не утихал. В частности, нападающий Робин ван Перси в одном из своих интервью упоминал по попытках Арсенала и в дальнейшем вести переговоры с игроком: "В какой-то момент я почувствовал себя призванным для того, чтобы сказать, что Арсенал не хватает победного менталитета, и попросил Арсена Венгера подписать Джорджио Кьеллини. Я играл против него несколько раз, и он настоящий победитель".

Однако сам итальянский защитник решил остаться верным туринскому Ювентусу, за который проводит уже 16-й сезон в своей карьере. При этом, Кьеллини, ввиду своего выдающегося опыта, вполне может назвать своего главного оппонента из действующих футболистов: "Я очень уважаю Златана Ибрагимовича. Мы были товарищами по команде в моем первом сезоне в Юве, но я никогда не боялся встретится с ним лицом к лицу. У него уже тогда были выдающиеся способности.

После своего ухода, он абсолютно точно стал моим личным врагом. Самым лучшим врагом, который был в моей карьере", — подытожил Джорджо Кьеллини.

В текущем сезоне 36-летний футболист провел 11 матчей (715 минут) за туринский Ювентус, в которых отличился одной результативной передачей.

Следующая игра "зебр", с возможным участием в ней Кьеллини, состоится 6 февраля, когда коллектив Андреа Пирло сыграет домашний матч против римской Ромы.