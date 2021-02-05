Италия

Подопечные Антонио Конте сумели компенсировать поражение от Ювентуса в первом матче полуфинала Кубка Италии.

События 21-го тура итальянской Серии А начинались с достаточно привлекательного пятничного поединка между Фиорентиной и миланским Интером, который проходил на поле стадиона Артемио Франки. Команды Чезаре Пранделли и Антонио Конте преследовали заведомо различные задачи, однако их предыдущие очные баталии подсказывали, что данная игра не станет легкой прогулкой ни для одной из сторон.

"Змей" интересовала исключительно возможность возглавить турнирную таблицу национального первенства до момента окончания поединка лидера, по состоянию на момент начала тура, которым являлись их соседи по городу из Милана. Опыт победы над "фиалками" в ткущем сезоне Интер получал уже дважды, но оба этих поединка пришлось выгрызать на пределе собственных возможностей. В рамках первого круга случилась боевая победа миланского клуба (4:3), а недавнее кубковое противостояние лишь по ходу овертайма коллектив Конте сумел склонить в свою пользу (2:1).

В очередном сезоне Фиорентина не могла похвастаться присутствием в борьбе за еврокубковые места. Подопечные Пранделли периодически чередовали громкие победы, как, например, над туринским Ювентусом (3:0), с невнятными поединками в своем исполнении — недавний провальный матч против неаполитанского Наполи (0:6) был хорошим примером таких встреч. Все это удерживало "фиалок" в середине турнирной таблицы, не позволяя продвигаться к лучшим позициям.

В отчетной игре хозяевам поля приходилось бороться с кадровыми проблемами, спровоцированными двумя удалениями по ходу предыдущего поединка против Торино (1:1), что несколько сказалось на потенциале команды Пранделли. Миланский клуб можно было обвинить в том, что Интер не стал пользоваться этой уязвимостью оппонентов, на первых минутах матча сумев создать лишь момент Бареллы на 6-й минуте, когда голкипер Драговски парировал удар Николо с близкой дистанции в завершении прострела с правого фланга.

Этот момент был редким эпизодом у ворот Фиорентины в первом тайме. Хозяева поля уверенно контролировали мяч в атаке, но к обострению переходили слишком редко, поэтому Ханданович оставался без работы еще около получаса игрового времени. Бонавентура мощным ударом в перекладину с правого фланга штрафной потревожил голкипера соперников, которому затем пришлось еще и отражать добивание от Бираги, но, буквально за несколько минут до этого, Драговски пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот.

Дальний удар Бареллы под правую штангу произошел сразу после розыгрыша углового в левом фланге атаки, став редким примером удачных действий Интера в завершающей стадии. Лукаку мы увидели в действии лишь перед уходом на перерыв — бельгиец ударом головой над перекладиной завершил подачу Санчеса с левого фланга. К слову, именно чилиец отдавал результативный пас на итальянского полузащитника в моменте с забитым мячом.

Пранделли второй тайм начал с выхода на замену Куаме, чем надеялся поднять скорость движения мяча в атаке. Однако в планы Фиорентины вновь вмешались соперники. Хакими выдал прекрасный отрезок после перерыва, начисто выиграв свой фланг. На 52-й минуте марокканец набрал скорость вдоль бровки, после чего из пределов штрафной покатил на пустые ворота для Перишича, а Иван забил один из наиболее простых мячей в своей карьере. Похожая комбинация уже через несколько минут могла окончательно добить хозяев, но гол Лукаку с добивания сейва Драговски был отменен в результате офсайда у хорвата, который убежал в левый фланг.

Вполне достаточно, как оказалось позднее, было и двух голов в исполнении Интера. Фиорентина потеряла чувство мяча, в результате чего соперники без особых трудностей пользовались неудачными действиями ее футболистов, организовывая собственные контратаки. С 63-й по 66-ю минуты мяч трижды мог побывать в воротах хозяев поля, но Лукаку не реализовал очередную скидку партнеров под удар, а затем и Драговски мастерски спас от ударов Перишича и Лаутаро. В невысоком темпе "змеи" довели игру до победного исхода.

В следующем туре Фиорентина сыграет гостевой поединок против генуэзской Сампдории, а миланский Интер на своем поле будет принимать римский Лацио.Фиорентина — Интер 0:2Барелла, 31, Перишич, 52Драговски — Куатра, Песселья, Игор — Венути (Малькюи, 74), Бонавентура, Валеро (Куаме, 46), Амрабат, Бираги — Эйссерик (Пулгар, 73), Влахович (Кокорин, 73).Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 46), Перишич (Дармиан, 79) — Лукаку (Пинамонти, 89), Санчес (Мартинес, 62).Предупреждения: Амрабат, Куарта, Пулгар — Перишич.