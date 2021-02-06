Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 21-го тура итальянской Серии А.

Миланскому Интеру удалось удачно провести выездное противостояние против Фиорентины в рамках 21-го тура национального первенства. Коллектив Антонио Конте оформил по голу в каждом из таймов, сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности, благодаря чему в итоге возглавил турнирную таблицу (2:0). Лидерскую позицию "змей" может вновь забрать себе Милан, если одержит победу над Кротоне в предстоящей встрече.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Фиорентина — Интер 0:2

Голы: Барелла, 31, Перишич, 52

Фиорентина: Драговски — Куатра, Песселья, Игор — Венути (Малькюи, 74), Бонавентура, Валеро (Куаме, 46), Амрабат, Бираги — Эйссерик (Пулгар, 73), Влахович (Кокорин, 73).

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 46), Перишич (Дармиан, 79) — Лукаку (Пинамонти, 89), Санчес (Мартинес, 62).

Предупреждения: Амрабат, Куарта, Пулгар — Перишич.