Италия

Представитель тренерского штаба миланского Интера прокомментировал игру его команды против Фиорентины.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А миланский Интер проводил гостевой поединок против Фиорентины на стадионе Артемио Франки в непривычных условиях отсутствия дисквалифицированного главного тренера Антонио Конте в технической зоне. Вместо него, командой непосредственно у кромки поля руководил его помощник — Кристиан Стеллини — который в послематчевом интервью оценил поведение своих подопечных на футбольном поле.

"После сложной игры тремя днями ранее (Интер уступил на своем поле туринскому Ювентусу в рамках Кубка Италии (1:2) — ред.), было нелегко приехать во Флоренцию и показать качественный футбол. Нынче очки тяжело даются каждой из команд, и было достаточно непросто их набрать, особенно — с таким коротким промежутком на восстановление.

Впрочем, мы справились. Отличная игра с нашей стороны, много голевых моментов. Наши нападающие хорошо поработали и создали пространство для своих товарищей по команде, которые поддерживали их продвижением вперед.

Командный дух также заслуживает исключительно похвалы. Иногда случается, что излишняя самоотверженность приводит к тому, что команда теряет контроль над происходящим. Однако в этот вечер мы были очень аккуратны и не позволили этому случиться".

Поделился специалист также и моральным состоянием Антонио Конте, который был вынужден наблюдать за игрой с трибун: "Когда смотришь матчи на расстоянии, это всегда трудно, ведь ты начинаешь переживать за игру команды сильнее. Для нас очень важны его советы и помощь. Мы внимательно слушаем все, что говорит тренер, потому что он — наш лидер", — подытожил Стеллини.

В следующем туре миланский Интер ожидает домашний поединок против римского Лацио, которому будет предшествовать ответная выездная игра против туринского Ювентуса.