Пандемия изрядно проредила линию обороны команды Гаттузо.
Фаузи Гулам, Getty Images
06 февраля 2021, 09:55
Вслед за информацией о положительном результате тестирования на коронавирус COVID-19 для центрального защитника Калиду Кулибали, неаполитанский Наполи был вынужден констатировать наличие факта заражения и у левого защитника Фаузи Гулама.
Алжирский футболист, как и его партнер по команде, был помещен на домашнюю самоизоляцию, а сам процесс болезни проходит бессимптомно, согласно заявлению медперсонала клуба.
Таким образом, коллектив Дженнаро Гаттузо в предстоящем выездном поединке против Дженоа, который запланирован на 6 февраля, начало в 21:45 по киевскому времени, не сможет рассчитывать на две боевые единицы в своей ротации оборонительной линии.
В текущем сезоне 30-летний алжирец провел 12 поединков (406 минут) за "южан", не отметившись при этом результативными действиями.