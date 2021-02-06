Италия

Пандемия изрядно проредила линию обороны команды Гаттузо.

Вслед за информацией о положительном результате тестирования на коронавирус COVID-19 для центрального защитника Калиду Кулибали, неаполитанский Наполи был вынужден констатировать наличие факта заражения и у левого защитника Фаузи Гулама.

Алжирский футболист, как и его партнер по команде, был помещен на домашнюю самоизоляцию, а сам процесс болезни проходит бессимптомно, согласно заявлению медперсонала клуба.

Таким образом, коллектив Дженнаро Гаттузо в предстоящем выездном поединке против Дженоа, который запланирован на 6 февраля, начало в 21:45 по киевскому времени, не сможет рассчитывать на две боевые единицы в своей ротации оборонительной линии.

В текущем сезоне 30-летний алжирец провел 12 поединков (406 минут) за "южан", не отметившись при этом результативными действиями.