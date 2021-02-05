Италия

Защитник Наполи не сможет помочь команде в ближайших матчах.

В пятницу, 5 февраля, во время планового тестирования защитник Наполи Калиду Кулибали сдал положительный тест на COVID-19 — сообщил официальный Твиттер клуба.

Болезнь проходит без симптомов, но, согласно протоколу безопасности, футболист изолирован у себя дома.

Поскольку минимальный период изоляции составляет 10 дней, то Кулибали точно не сможет помочь своей команде в 21-м туре чемпионата против Дженоа (6 февраля), в ответном поединке полуфинала Кубка Италии против Аталанты (10 февраля) и 22-м туре Серии А против Ювентуса (13 февраля).

Также из-за коронавируса на изоляции у Наполи находится еще один защитник — Фаузи Гулам.

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