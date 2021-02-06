Италия

Руслан Малиновский провел на поле 78 минут, пока его не заменил Ламмерс.

Аталанта принимала на своем поле Торино в рамках 21-го тура итальянской Серии А и упустила победу, имея в своем активе преимущество в три мяча.

Виктор Коваленко оказался вне заявки бергамасков на этот матч из-за проблем с желудком, а вот Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, пока его не заменил Ламмерс.

После ухода украинского хавбека Аталанта пропустила в свои ворота третий мяч, который и установил итоговый счет в данном противостоянии — 3:3.

Аталанта — Торино 3:3

Голы: Иличич, 14, Госенс, 19, Муриэль, 21 — Белотти, 42, Бремер, 45+1, Бонаццоли, 84

Аталанта: Голлини — Гоcенс, Ромеро, Паломино, Толои, Руджери (Джимсити, 46) — Малиновский (Ламмерс, 78), де Рон, Пессина (Пашалич, 85) — Муриэль (Сапата, 58), Иличич (Миранчук, 59).

Торино: Сиригу — Синго (Верди, 72), Бремер, Иццо, Нкулу, Мурру (Ансальди, 55) — Лукич (Базелли, 55), Ринкон (Гояк, 81), Мандрагора — Дзадза (Бонаццоли, 81), Белотти.

Предупреждения: Паламино, Пашалич, Толои - Дзадза, Нкулу