Италия
06 февраля 2021, 20:55
Ювентус уверенно разобрался с Ромой
Туринский клуб обошел римлян в турнирной таблице, расположившись на третьей строчке.
Ювентус — Рома, Getty Images
06 февраля 2021, 20:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Рома 2:0
Голы: Роналду, 12, Ибаньес, 70 (авт.)
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Демирал, 85), Кьеллини, Алекс Сандро (де Лигт, 85) — Маккени (Куадрадо, 65), Артур, Рабио, Кьеза (Бернардески, 82) — Мората (Кулусевски, 65), Роналду.
Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Ибаньес — Карсдорп (Б. Перес, 77), Вильяр (Диавара, 63), Верету, Спинаццола — Мхитарян, Кристанте (К. Перес, 63) — Майораль (Джеко, 63).
Предупреждения: Артур, Роналду — Манчини, Кумбулла.