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Ювентус — Рома 2:0
Голы: Роналду, 12, Ибаньес, 70 (авт.)

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Демирал, 85), Кьеллини, Алекс Сандро (де Лигт, 85) — Маккени (Куадрадо, 65), Артур, Рабио, Кьеза (Бернардески, 82) — Мората (Кулусевски, 65), Роналду.

Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Ибаньес — Карсдорп (Б. Перес, 77), Вильяр (Диавара, 63), Верету, Спинаццола — Мхитарян, Кристанте (К. Перес, 63) — Майораль (Джеко, 63).

Предупреждения: Артур, Роналду — Манчини, Кумбулла.