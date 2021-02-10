Италия

Football.ua предлагает вам список игроков, которые успели поиграть за оба гранда.

Марио Манджукич 19 января был официально объявлен в качестве футболиста Милана. За полгода, которые хорват проведет на Сан-Сиро, он наверняка убедит своего нового работодателя о пролонгации действующего соглашения. А пока предлагаем вам вспомнить тех игроков, которые в этом веке успели поиграть и за "зебр", и за "дьяволов".

Сразу оговоримся, что мы не брали сюда нескольких героев, вроде Патрика Вийера или Эдгара Давидса, которые выступали за оба клуба в прошлом веке, а ограничивались исключительно рамками XXI столетия.

Вратарь: Марко Сторари

Сезоны в Милане: 2006/07, 2009/10, 2016/17, 2017/18

Мало кто знает или помнит, но Марко Сторари является обладателем кубка чемпионов в 2007 году в составе Милана, а всего успел провести в структуре клуба 3,5 года, пусть и, в основном, скитаясь по арендам.

Заслуги итальянца в последних громких успехах "россонери" в начале века минимальны – всего 13 встреч за этот период.

Сезоны в Ювентусе: 2010/11 – 2014/15

После очередной аренды, на сей раз в Сампдорию, желание приобрести вратаря изъявил туринский гранд. Удивительно, но в возродившемся из пепла под руководством Антонио Конте Ювентусе Сторари провел практически в шесть раз больше поединков, чем в составе Милана.

Да, пусть львиная доля из 64 матчей Сторари за "старую синьору" пришлась на его первый сезон 2010/11, он все равно всегда был готов в случае чего заменить бессменного Джанлуиджи Буффона.

После сезона 2014/15, едва не завершившегося завоеванием "требла" для "бьянконери", Сторари принял решение попытать счастья на Сардинии, пополнив ряды Кальяри, где провел наибольшее количество игр, если вести речь о выступлениях в клубах высших дивизионов.

А летом 2016 года игрока ждало возвращение в Милан, где, правда, Марко исполнял скорее роль ментора для юного Джанлуиджи Доннаруммы, сыграв в черно-красной футболе лишь два поединка.

Ныне вратарь занимает должность менеджера по развитию талантов в Ювентусе.

Защитники:

Здесь можно было бы написать о Маттиа Кальдаре, но воспитанник Аталанты не провел ни единого матча в составе Ювентуса, сменив Бергамо на Турин в январе 2017 года за 19 млн евро. Не лучше дела обстоят и в Милане, где Маттиа принял участие лишь в двух поединках, а ныне находится в очередной аренде в составе родной "Богини".

Леонардо Бонуччи

Сезоны в Ювентусе: 2010/11 – 2016/17, 2018 – н.в.

Важнейший солдат в оборонительных редутах "старой синьоры", являющийся одним из символов возрождения Ювентуса после "Кальчополи" под руководством Антонио Конте.

Один из трех ключевых механизмов культового трио BBC вместе с Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи как в Юве, так и в сборной Италии.

Незадолго после проигранного Реалу финала Лиги чемпионов, футбольный мир потрясла новость о переходе Бонуччи в стан одного из принципиальнейших соперников "зебр" – Милана.

Сезон в Милане: 2017/18

Официальной причиной расставания с туринским клубом Бонуччи назвал конфликт с Максом Аллегри, однако настоящая мотивация игрока заключалась, скорее, в том, чтобы стать вожаком "россонери" и шефом их обороны. Играть роль первой скрипки, если угодно.

Однако эта затея с треском провалилась. Во-первых, массовая закупка Милана летом 2017 года не принесла ожидаемого эффекта. Из всех новичков "дьяволов" ярче всего заиграл, разве что, Хакан Чалханоглу, да и то не сразу.

Во-вторых, сам Леонардо стал терять уверенность в своих силах и показал, что роль лидера защиты, который будет нивелировать слабые качества партнеров по обороне, он явно не тянет.

Но самым ярчайшим фиаско Бонуччи на Сан-Сиро стало празднование гола в игре с Ювентусом, которое вызвало бурю негодования болельщиков "бьянконери", до сих пор не забывших игроку этот некрасивый эпизод из его биографии.

Летом 2018 года итальянец принял решение вернуться в ставший родным Турин, где продолжает свои выступления до сих пор.

Маттия Де Шильо

Сезоны в Милане (без учета игр за молодежные команды): 2011/12 – 2016/17

Правый фулбек, который может сыграть и на противоположном фланге, является воспитанником Милана.

Перед стартом кампании 2011/12, сразу же после чемпионского сезона "дьяволов", Де Шильо был переведен в основную обойму родного клуба из команды до 19 лет.

За шесть сезонов в черно-красной футболке Маттия провел 133 поединка, в которых отметился четырьмя ассистами.

Летом 2017 года итальянец принял решение покинуть Ломбардию и перебраться в Турин.

Сезоны в Ювентусе: 2017/18 – 2019/20

Переход в состав туринского гранда стал для Де Шильо шагом вперед в трофейном плане, но никак не в игровом, о чем свидетельствует вдвое меньшее, чем в Милане, количество проведенных поединков.

Если в первый сезон на Альянц Стэдиум игрок промучился с травмами, а во втором провел 22 матча в Серии А, то в минувшей кампании вчистую проиграл конкуренцию Хуану Куадрадо, а посему отправился за игровой практикой в стан недавнего полуфиналиста Лиги чемпионов – Лион.

Полузащитник:

Андреа Пирло

Сезоны в Милане: 2001/02 – 2010/11

Игрок не нуждающийся в представлении.

"Маэстро" был частью легендарной "дрим-тим" Карло Анчелотти, наводившей страх на всю футбольную Европу в начале века.

В составе "россонери" Пирло выиграл 9 трофеев, среди которых особняком стоят, конечно же, две победы в Лиге чемпионов УЕФА.

По окончании триумфального для Милана сезона 2010/11 руководство решило расстаться с ветераном, сославшись на его преклонный возраст, тем самым допустив огромную ошибку.

Сезоны в Ювентусе: 2011/12 – 2014/15

Драгоценный бриллиант с распростертыми объятиями подхватил Ювентус – признанный мастер по части потрясающих бесплатных подписаний.

Что было дальше вы и сами знаете. Пирло, подобно высококачественному вину с виноградников Пьемонта, обрел в Турине вторую молодость, и стал одним из главных творцов начала гегемонии "старой синьоры" в Серии А.

Ну а на днях Андреа, уже в качестве наставника "зебр", выиграл свой первый трофей в тренерской карьере, одолев Наполи в итальянском суперкубке.

Нападающие:

Филиппо Индзаги

Сезоны в Ювентусе: 1997/98 – 2000/01

На грани оффсайда в наш список проскочил легендарный Пиппо Индзаги, выступления которого за Ювентус успели затронуть указанные нами временные рамки.

За короткий промежуток в Турине Индзаги успел настрелять 89 мячей, а также выиграть "скудетто" в составе "зебр" и стать финалистом Лиги чемпионов.

Фанаты киевского Динамо со стажем наверняка помнят тот индивидуальный перформанс форварда в четвертьфинале ЛЧ 97/98, когда Пиппо чуть ли не в одиночку выбил чемпиона Украины с турнира.

Сезоны в Милане: 2001/02 – 2011/12

Но все-таки большинство вспомнит Индзаги как человека, ставшего легендой "россонери", а также забившего победный дубль в афинском финале главного еврокубка с Ливерпулем.

В 2009 году Пиппо вошел в элитный "клуб 300", когда оформил дубль во встрече с Сиеной.

Ну а в 2012 году, вместе с несколькими другими иконами Милана, покинул "дьяволов" и завершил профессиональную карьеру, а по итогам минувшего сезона вывел скромный Беневенто в Серию А.

Алессандро Матри

Годы в Милане: 2002 – 2007, 2013 – 2016

Количество лет, проведенных в Милане, в случае с Матри имеют чисто формальное значение.

Да, игрок имеет в своем активе чемпионство в Серии А в 2004 году, а также победу в Лиге чемпионов годом ранее, но это не более чем формальность, так как в сезоне 2002/03 он сыграл всего лишь 71 минуту в Серии А.

Далее началась череда бесконечных аренд в клубы низших дивизионов, пока в 2007 году Алессандро не перебрался в Кальяри.

В составе "островитян" форвард провел наиболее результативный период в своей карьере, чем заслужил переход в Ювентус.

Сезоны в Ювентусе: 2011/12, 2012/13, вторая половина сезона-2014/15

За два сезона в стане "зебр" Матри успел отметиться 39-ью результативными действиями, а наиболее успешной для нападающего можно считать кампанию 2011/12, увенчавшуюся чемпионским титулом для команды Антонио Конте.

Тем не менее, в сезоне 2012/13 карьера Алессандро в Турине стала плавно идти к своему завершению. По количеству игровых минут, к примеру, в Серии А, он заметно уступил и Фабио Квальярелле, и Себастьяну Джовинко, и Мирко Вучиничу.

Возвращение в Милан не задалось. Матри удалось отличится лишь однажды в первой половине сезона в чемпионате, так что "россонери" по старинке стали сдавать проблемный актив по арендам, среди которых нашлось место полугодичному вояжу в Ювентус.

Там форвард не показал ничего выдающегося, но сумел одним эпизодом отбить свою аренду в Турин, когда отличился победным голом в финале национального кубка с Лацио в дополнительное время.

В 2016 году "дьяволы" решили окончательно расстаться с итальянцем, продав его в Сассуоло.

Гонсало Игуаин

Сезоны в Ювентусе: 2015/16, 2017/18, 2019/20

Аргентинец переходил в Ювентус с большой помпой. Сумма трансфера и статус лучшего голеадора сезона 2015/16 в составе Наполи, заставляли болельщиков "старой синьоры" с восторгом ожидать дебюта Гонсало в футболке их клуба.

И в целом карьеру Игуаина в Турине можно назвать удачной, пусть от него и ждали немного большего.

После прихода на Альянц Стэдиум Криштиану Роналду, игрок отправился в аренду в Милан, который имел возможность выкупить игрока, но аргентинец не продемонстрировал на Сан-Сиро ничего выдающегося, запомнившись лишь нереализованным пенальти в игре против Ювентуса.

"Дьяволы" приняли решение не оформлять полноценный трансфер, так что Игуаин уже зимой 2019 года отправился в не слишком удачное путешествие в Челси к Маурицио Сарри, с которым через полгода воссоединился уже в Ювентусе.

По окончании кампании 2019/20 Гонсало решил попытать счастья за рубежом, приняв предложение Интера из Майами.

Златан Ибрагимович

Сезоны в Ювентусе: 2004/05, 2005/06

Сезоны в Милане: 2010/11, 2011/12, вторая половина сезона-2019/20, 2020/21

Великий и ужасный Златан Ибрагимович в представлении не нуждается. После прихода шведского форварда Милан неожиданно находится в числе главных фаворитов в борьбе за "скудетто". Ну а опыт побед в Серии А у Ибры имеется. Взять, хотя бы, сезон 2010/11, когда "россонери" завоевали свой последний на данный момент чемпионский титул при активном участии Златана.

А вот перипетии карьеры шведа в Турине успели покрыться слоем пыли, которую мы стряхнем.

После блестящих выступлений за Аякс Златан перебрался в стан Ювентуса, где, правда, показывал далеко не самые гроссмейстерские показатели результативности, но был весьма ценным и перспективным активом "бьянконери".

Все изменилось после "Кальчополи", по итогам которого Ювентус отправился в Серию В. Ибрагимович, как и несколько других лидеров "старой синьоры", принял решение покинуть Турин, чуть ли не в открытую бойкотируя тренировки Ювентуса.

Наиболее ярко это проявилось перед товарищеским матчем против Специи, незадолго до старта "зебр" в Серии В, о чем Златан упомянул в своей легендарной биографии:

"У нас на носу был товарняк со «Специей». А что я сказал о матчах? Верно, играть я не буду. Поэтому я остался в номере и играл в PlayStation. Снаружи нас ждал автобус, чтобы отвезти на стадион. Все, в том числе и Недвед, уже собрались, но автобус стоял, как я понял, с работающим двигателем. Они не понимали, где же, чёрт возьми, Ибра? Они ждали, ждали, но Дидье Дешам-таки не выдержал и ворвался в мою комнату. Он был просто в ярости. — Почему ты сидишь здесь? Нам нужно ехать. Я даже не поднял головы, просто продолжил играть. — Ты слышал, что я сказал? — А ты слышал, что я сказал? Я буду тренироваться, но играть я не буду.

Десять раз уже повторил. — Нет, ты будешь играть. Ты принадлежишь этой команде. А теперь вставай, быстро. Поднимайся! Он подошел и встал рядом, но я продолжил играть. — Какого чёрта ты здесь сидишь и играешь? Это полнейшее неуважение. Я влеплю тебе штраф, ты понял? — О’кей. — Что значит о’кей? — Штрафуй меня и проваливай. А я останусь здесь! Он всё-таки ушёл. Конечно, он был невероятно зол, ведь все давно сидели в автобусе, а я не отрывался от PlayStation. И если раньше ситуация не была напряженной, то сейчас уже точно напряжённее некуда. Эта история, конечно, стала известна руководству. Мне выписали штраф в 30.000 евро, кажется. Это была война".

В итоге клуб все-таки отпустил Ибру в миланский Интер. Посмотрим, сумеет ли Златан привести "россонери" к долгожданному чемпионству в текущем сезоне.