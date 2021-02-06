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Ювентус — Рома, фото getty images
06 февраля 2021, 23:20
Ювентус принимал Рому на своем поле в рамках поединка 21-го тура чемпионата Италии и добился победы с комфортным счетом.
Туринцы отправили в ворота соперника два безответных мяча усилиями Криштиану Роналду и автогола Ибаньеса.
Обзор матча:
Ювентус — Рома 2:0
Голы: Роналду, 12, Ибаньес, 70 (авт.)
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Демирал, 85), Кьеллини, Алекс Сандро (де Лигт, 85) — Маккени (Куадрадо, 65), Артур, Рабио, Кьеза (Бернардески, 82) — Мората (Кулусевски, 65), Роналду.
Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Ибаньес — Карсдорп (Б. Перес, 77), Вильяр (Диавара, 63), Верету, Спинаццола — Мхитарян, Кристанте (К. Перес, 63) — Майораль (Джеко, 63).
Предупреждения: Артур, Роналду — Манчини, Кумбулла.