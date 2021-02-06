Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ювентус принимал Рому на своем поле в рамках поединка 21-го тура чемпионата Италии и добился победы с комфортным счетом.

Туринцы отправили в ворота соперника два безответных мяча усилиями Криштиану Роналду и автогола Ибаньеса.

Обзор матча:

Ювентус — Рома 2:0

Голы: Роналду, 12, Ибаньес, 70 (авт.)



Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Демирал, 85), Кьеллини, Алекс Сандро (де Лигт, 85) — Маккени (Куадрадо, 65), Артур, Рабио, Кьеза (Бернардески, 82) — Мората (Кулусевски, 65), Роналду.



Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Ибаньес — Карсдорп (Б. Перес, 77), Вильяр (Диавара, 63), Верету, Спинаццола — Мхитарян, Кристанте (К. Перес, 63) — Майораль (Джеко, 63).



Предупреждения: Артур, Роналду — Манчини, Кумбулла.