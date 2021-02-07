Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Наполи отправился в гости к Дженоа в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии и потерпел поражение с минимальным отставанием в счете.

Неаполитанцы пропустили два гола от Горана Пандева и забили в ответ лишь один раз в конце встречи.

Дженоа — Наполи 2:1

Голы: Пандев, 11, 26 — Политано, 79

Дженоа: Перин — Дзаппакоста, Голданига, Кришито, Чиборра — Стротман (Бехрами, 68), Радованович, Бадель, Зайц (Ровелла, 88) — Пандев (Скамакка, 68), Дестро (Портанова, 79).

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Манолас (Ррахмани, 68) — Элмасз, Демме (Бакайоко, 78), Зелиньски (Инсинье, 54) — Лосано, Политано, Петанья (Осимхен, 54).