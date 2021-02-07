Италия

Завершились матчи чемпионата Италии.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А завершились два поединка.

Милан в домашнем матче без проблем обыграл Кротоне (4:0).

За хозяев дублем отметился Златан Ибрагимович, а также два мяча на свой счет записал Анте Ребич.

Милан вновь вернул себе первое место в турнирной таблице, а Кротоне находится на последнем, 20-м месте.

Милан - Кротоне 4:0

Голы: Ибрагимович, 30, 64, Ребич, 69, 70

Милан: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Томори, Салемакерс (Кастильехо, 46), Кессиэ, Мейте, Ребич (Хеуге, 77), Ибрагимович (Манджукич, 77), Рафаэл Леау (Чалханоглу, 62).

Кротоне: Кордац, Рисполи, Големич, Джиджи, Педру Перейра, Бенали (Эдуардо Энрике, 72), Вулич (Петриччоне, 78), Унас (Ривьер, 63), Дзанеллато, Луперто, Ди Кармине (Нванкво, 78).

Предупреждения: Салемакерс, Рисполи.

Удинезе дома оказался сильнее Вероны (2:0).

Первый гол пришел на 83-й минуте игры. Марко Сильвестри отметился автоголом. Второе взятие ворот за Делофеу, который забил на 90+1-й минуте.

Удинезе теперь занимает 11-е место в таблице, а Верноа идет на 9-й строчке.

Удинезе - Верона 2:0

Гол: Сильвестри (АГ), 83, Делофеу, 90+1

Удинезе: Муссо, Зегелар (Молина, 71), Бонифаци, Самир, Ларсен, Перейра (Несторовски, 46), Уолас, Деулофеу, Арслан (Макенго, 76), Нюйтинк, Льоренте (Окака Чука, 76).

Верона: Сильвестри, Гюнтер (Маньяни, 46), Давидович (Ловато, 46), Димарко, Фараони, Барак, Дзакканьи (Бесса, 73), Тамез, Лазович, Калинич, Лазанья (Илич, 46).

Предупреждения: Тамез, Давидович, Льоренте, Арслан, Дзакканьи.