Италия

Шведский форвард забил 500-й и 501-й гол в клубной карьере в матче против Кротоне.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А Милан в домашнем поединке без проблем обыграл Кротоне со счетом 4:0, а автором дубля в ворота "акул" стал возрастной нападающий Златан Ибрагимович, для которого эти голы стали 500-м и 501-м в клубной карьере.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман, который успел поработать с 39-летним шведом в амстердамском Аяксе, прокомментировал достижение своего экс-подопечного.

"Я не удивлен. Я работал с ним в Аяксе, и уже тогда его умения не были каким-то секретом. В итоге он стал одним из лучшим нападающих мира".

"Несмотря на свой возраст, Златан все еще очень хорош. У него менталитет победителя, и приятно видеть, как он продолжает демонстрировать успехи в каждом клубе, цвета которого защищает. Он заслуживает все то, что имеет", — приводит слова Кумана Football Italia.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел в футболке Милана 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи.

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