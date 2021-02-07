Италия

Матч против Кротоне стал для футболиста знаковым.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А Милан дома принимает Кротоне.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович стал автором единственного гола хозяев в первом тайме.

Это взятие ворот стало для шведского форварда уже 500-м в профессиональной карьере.

156 голов он забил выступая за ПСЖ, 82 — в Милане, 66 — в Интере, 53 — в Лос-Анджелес Гэлакси.

Также 48 он забил в форме Аякса, 29 — за Манчестер Юнайтед, 26 — за Ювентус, 22 — за Барселону и 18 — в родном Мальме.

Отметим, что в текущем сезоне у Златана 15 голов в 19 играх за Милан во всех турнирах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.