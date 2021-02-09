Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка полуфинала Кубка Италии, в котором сыграют туринский Ювентус и миланский Интер.

Ответная игра в рамках полуфинала Кубка Италии между туринским Ювентусом и миланским Интером поможет окончательно определить имя первого финалиста текущего розыгрыша данного трофея. Первый матч "зебры" оставили за собой — 2:1.

По сравнению с матче Серии А против Ромы (2:0), Андреа Пирло внес изменения в пару центральных защитников, где сыграют Демирал и де Лигт, а также предоставил место на поле с первых минут практически полной линии полузащиты и атаки, где свои места сумели сохранить только Рабио и Криштиану Роналду. В воротах у Ювентуса сыграет легендарный Буффон.

Антонио Конте обошелся намного более скромным количеством замен после игры против Фиорентины (2:0), вернув пару нападающих Лукаку — Мартинес, а также освежив полузащиту за счет выхода Эриксена и Дармиана.

Ювентус: Буффон — Данило, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Бернардески — Кулусевски, Роналду.

Запасные: Щесны, Пинсольо, Кьеллини, Драгузин, ди Пардо, Фработта, Артур, Маккени, Кьеза, Фаджиоли, Питерс, Мората, да Граса, Рафья.



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан — Лукаку, Мартинес.