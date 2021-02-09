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Ювентус — Интер 0:0

Ювентус: Буффон — Данило, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо (Кьеллини, 81), Бентанкур, Рабио, Бернардески (Маккени, 62) — Кулусевски (Кьеза, 87), Роналду.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Коларов, 66) — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 66), Дармиан (Перишич, 57) — Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Алекс Сандро — Дармиан, Перишич, Брозович.