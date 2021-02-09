Италия
09 февраля 2021, 23:42
Ювентус отстоял путевку в финал Кубка Италии в ответной игре против Интера
Подопечные Андреа Пирло обеспечили себе необходимый результат еще по ходу первого поединка.
Ювентус — Интер, Getty Images
09 февраля 2021, 23:42
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Интер 0:0
Ювентус: Буффон — Данило, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо (Кьеллини, 81), Бентанкур, Рабио, Бернардески (Маккени, 62) — Кулусевски (Кьеза, 87), Роналду.
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Коларов, 66) — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 66), Дармиан (Перишич, 57) — Лукаку, Мартинес.
Предупреждения: Алекс Сандро — Дармиан, Перишич, Брозович.