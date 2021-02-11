Италия

Ивуарийский полузащитник является одним из ключевых элементов в обойме Стефано Пьоли.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, лидер Серии А — Милан — намерен в ближайшее время провести переговоры со своим полузащитником Франком Кессье о возможности продления контракта с клубом.

Текущее соглашение футболиста с "россонери" подходит к своему завершению летом 2022 года, а новое предложение Милана повысит заработную плату игрока до 3,2–3,5 млн евро, согласно долгосрочному предложению.

Сам игрок ранее выражал желание остаться в итальянском клубе, что совершенно неудивительно, ведь он является одним из ключевых элементов построения Стефано Пьоли, проведя на поле в текущем сезоне уже 30 поединков, за которые успел забить семь голов и отдать три результативные передачи.

Текущая трансферная стоимость Кессье, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро, хотя летом 2019 года "красно-черные" заплатили за его переход из бергамаской Аталанты 32 млн евро (24 млн евро в качестве финального платежа + 8 млн евро за двухгодичную аренду до этого).

Посмотреть за игрой Франка Кессье в составе Милана можно будет в ближайшем поединке "россонери" в рамках Серии А, в котором они отправятся в гости к Специи. Игра запланирована на 13 февраля, начало в 21:45.