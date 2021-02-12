Италия

"Волки" надеются заключить со своими защитниками соглашения до 2025 года.

Руководство Ромы рассчитывает в будущем на двух своих игроков обороны в лице Рика Карсдорпа и Роджера Ибаньеса. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "волки" начали официальные переговоры с 26-летним нидерландцем и 22-летним бразильцем о продлении их контрактов.

Римский клуб надеется заключить с ними новые соглашения, которые будут рассчитаны до 2025 года.

В текущем сезоне Кардсдорп провел за Рому 22 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и отдать четыре результативные передачи.

Что касается Ибаньеса, в нынешней кампании на его счету 24 матча в футболке "волков", а также одно взятие ворот.

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