Завершился первый поединок 22-го тура Серии А.
Матч Болонья - Беневенто, Getty Images
12 февраля 2021, 23:40
Болонья на домашнем стадионе встречалась с Беневенто в рамках 22-го тура Серии А.
Уже на первой минуте встречи хозяева открыли счет в матче: форвард Болоньи Никола Сансоне вкатил мяч в пустые ворота соперника после передачи Мусы Барроу.
Гости сумели отыграться лишь на 60-й минуте поединка благодаря голу Бенито Виолы, тем самым добыв по итогу встречи одно очко.
В турнирной таблице Болонья и Беневенто занимают 13-е и 14-е место соответственно, имея в активе по 24 балла.
Болонья — Беневенто 1:1
Голы: Сансоне, 1 — Виола, 60
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Сумаро, Дейкс — Шутен (Паласио), Домингес (Поли), Сков Ольсен (Орсолини), Сориано, Сансоне (Виньято) — Барроу
Беневенто: Монтипо — Депаоли, Туя (Кальдирола), Глик, Барба (Фулон) — Хетемай (Дабо), Скьятарелла, Виола, Фальке (Сау), Капрари (Инсинье) — Лападула
Предупреждения: Домингес, Сориано, Виньято — Скьятарелла, Монтипо
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