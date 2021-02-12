Италия

Завершился первый поединок 22-го тура Серии А.

Болонья на домашнем стадионе встречалась с Беневенто в рамках 22-го тура Серии А.

Уже на первой минуте встречи хозяева открыли счет в матче: форвард Болоньи Никола Сансоне вкатил мяч в пустые ворота соперника после передачи Мусы Барроу.

Гости сумели отыграться лишь на 60-й минуте поединка благодаря голу Бенито Виолы, тем самым добыв по итогу встречи одно очко.

В турнирной таблице Болонья и Беневенто занимают 13-е и 14-е место соответственно, имея в активе по 24 балла.

Болонья — Беневенто 1:1

Голы: Сансоне, 1 — Виола, 60

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Сумаро, Дейкс — Шутен (Паласио), Домингес (Поли), Сков Ольсен (Орсолини), Сориано, Сансоне (Виньято) — Барроу

Беневенто: Монтипо — Депаоли, Туя (Кальдирола), Глик, Барба (Фулон) — Хетемай (Дабо), Скьятарелла, Виола, Фальке (Сау), Капрари (Инсинье) — Лападула

Предупреждения: Домингес, Сориано, Виньято — Скьятарелла, Монтипо

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