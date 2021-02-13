Текущее арендное соглашение не предусматривает данной функции.
Браим Диас, Getty Images
13 февраля 2021, 09:34
Милан планирует выкупить полузащитника мадридского Реала Браима Диаса.
Сейчас 21-летний футболист "сливочных" выступает за команду Пиоли на правах аренды.
По информации Goal, в арендном соглашении между клубами не предусмотрена опция выкупа. Однако руководство миланской команды планирует обсудить с Реалом возможность выкупа испанца.
В текущем сезоне Серии А Диас провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Милан и Ювентус интересуются форвардом Торино Белотти.
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