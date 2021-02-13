Италия

Текущее арендное соглашение не предусматривает данной функции.

Милан планирует выкупить полузащитника мадридского Реала Браима Диаса.

Сейчас 21-летний футболист "сливочных" выступает за команду Пиоли на правах аренды.

По информации Goal, в арендном соглашении между клубами не предусмотрена опция выкупа. Однако руководство миланской команды планирует обсудить с Реалом возможность выкупа испанца.

В текущем сезоне Серии А Диас провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Милан и Ювентус интересуются форвардом Торино Белотти.

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