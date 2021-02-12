Италия

Капитан Торино летом 2021 года может сменить клуб.

Андреа Белотти заинтересовал Ювентус и Милан — утверждает Tuttomercatoweb.

Контракт 27-летнего форварда сборной Италии с Торино истекает в июне 2022 года, и в каждое трансферное окно возникают разговоры о том, что одному из лучших бомбардиров чемпионата Италии пора менять команду на более солидную.

Однако Торино не спешит расставаться со своим лидером, да и сам Белотти не хотел уходить ни накануне нынешнего сезона, ни в январе 2021 года. Для того, чтобы гарантировать себе место в сборной Италии на чемпионат Европы, ему нужна игровая практика. А в Торино это ему гарантировано.

Однако летом, по окончании Евро, вопрос смены клуба вновь станет актуальным, и Милан с Ювентусом являются главными претендентами на форварда.

В сезоне-2020/21 Белотти провел 20 матчей в Серии А и забил 11 мячей. Торино идет на 17-м месте лишь на одно очко оторвавшись от зоны вылета.

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