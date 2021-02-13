Стали известны стартовые составы команд для поединка 22-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют неаполитанский Наполи и туринский Ювентус.
Данило, Getty Images
13 февраля 2021, 18:24
Центральной игрой 22-го тура итальянской Серии А станет противостояние между неаполитанским Наполи и туринским Ювентусом на поле стадиона "Диего Армандо Марадона".
По сравнению с игрой Кубка Италии против бергамаской Аталанты (1:3), Дженнаро Гаттузо внес несколько незначительных изменений в стартовый состав своей команды. Так, в левом фланге обороны "Партенопеи" сыграет Мариу Руи, а Политано дополнит треугольник в центре поля.
Андреа Пирло, на фоне игры прошлого тура Серии А против римской Ромы (2:0), решил поменять центрального защитника, выпустив в с первых минут де Лигта, Данило вновь переместился на левый фланг обороны, а на его место опустился Хуан Куадрадо. В центре поля пару Рабио составил Бентанкур, а на флангах выступят Бернардески и Кьеза.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руи — Политано, Бакайоко, Зьелински — Лосано, Осимхен, Инсинье.
Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Зедадка, Костанцо, Эльмас, Лоботка, Руис, Петанья, Чоффи.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Бонуччи, Фработта, Демирал, Алекс Сандро, ди Пардо, Кулусевски, Маккенни, Питерс, Фаджиоли.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Данило — Бернардески, Бентанкур, Рабио, Кьеза — Мората, Роналду.
Матч Наполи — Ювентус начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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