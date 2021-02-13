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Наполи — Ювентус 1:0
Гол: Инсинье, 31 (пен.)

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руи —  Бакайоко, Зьелински (Фабиан Руис, 65) — Политано (Эльмас, 64), Инсинье (Лоботка, 88), Лосано — Осимхен (Петанья, 75).

Ювентус: Щесны — Куадрадо (Алекс Сандро, 46), де Лигт, Кьеллини, Данило — Бернардески (Маккенни, 63), Бентанкур (Кулусевски, 71), Рабио, Кьеза — Мората, Роналду.

Предупреждения: Ди Лоренцо — Куадрадо, Кьеллини, Рабио