Италия

Гостевая встреча против Специи запомнится команде надолго.

Сенсацию европейского масштаба принес нам поединок 22-го тура итальянской Серии А, в котором лидер турнирной таблицы, Милан, гостевал у середняка — Специи.

Поединок получился "россонери" непростым уже с первых минут, однако события второго тайма, на который и пришлось два результативных удара от хозяев поля (2:0), заставили зрителей не обращать внимание на достаточно любопытный статистический показатель.

Так, за все время поединка, футболисты Стефано Пьоли ни разу(!) не сумели пробить в створ ворот оппонентов, чем повторили негативный опыт августовской игры против фриульского Удинезе (0:1) в рамках Серии А, которая проходила в далеком 2019-м году. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Лападула.

Поражение оставило Милан в открытой позиции относительно главного преследователя в лице миланского Интера, которому предстоит в воскресенье, 14 февраля, сыграть домашний поединок против римского Лацио. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры, начало которой запланировано на 21:45.

Вполне возможно, что уже к следующему матчу национального первенства — домашнее миланское дерби — "россонери" подойдут уже не в качестве лидеров чемпионской гонки.