Италия

Команда Паоло Фонсеки поднялась на третье место турнирной таблицы.

Рома принимала Удинезе в рамках 22-го тура Серии А.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте встречи благодаря голу Джордана Верету. Спустя 20 минут француз сумел оформить дубль, чем удвоил преимущество своего клуба.

В самой концовке встречи, на 93-й минуте, ранее вышедший на замену Педро довел счет до разгромного.

По итогу данной встречи Рома обошла в турнирной таблице туринский Ювентус и поднялась на третью строчку, имея в активе 43 очка. Удинезе же опустилось на 13-ю позицию с 24-я баллами.

Рома - Удинезе 3:0

Голы: Верету, 5, 25, Педро, 90+3

Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Виллар, Верету (Педро), Спинаццола (Перес), Пеллегрини Ло (Диавара) , Мхитарян — Майорал (Джеко)

Удинезе: Муссо — Бонифаци, Найтинк, Самир — Ларсен (Молина), Де Паул, Арслан (Макенго), Уоллас (Несторовски), Загелар (Ауэян) — Льоренте (Окака), Делофеу

Предупреждения: Пелегрини Ло, Верету

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