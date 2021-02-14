Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Рома принимала Удинезе на своем поле в рамках 22-го тура чемпионата Италии и добыла разгромную победу.

Римляне отметились двумя забитыми голами еще к середине первого тайма — оба на счету Верету. Точный удар Педро в компенсированное время поставил "точку".

Обзор матча:

Рома - Удинезе 3:0

Голы: Верету, 5, 25, Педро, 90+3

Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Виллар, Верету (Педро), Спинаццола (Перес), Пеллегрини Ло (Диавара) , Мхитарян — Майорал (Джеко)

Удинезе: Муссо — Бонифаци, Найтинк, Самир — Ларсен (Молина), Де Паул, Арслан (Макенго), Уоллас (Несторовски), Загелар (Ауэян) — Льоренте (Окака), Делофеу

Предупреждения: Пелегрини Ло, Верету