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Рома - Удинезе, фото getty images
14 февраля 2021, 19:26
Рома принимала Удинезе на своем поле в рамках 22-го тура чемпионата Италии и добыла разгромную победу.
Римляне отметились двумя забитыми голами еще к середине первого тайма — оба на счету Верету. Точный удар Педро в компенсированное время поставил "точку".
Обзор матча:
Рома - Удинезе 3:0
Голы: Верету, 5, 25, Педро, 90+3
Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Виллар, Верету (Педро), Спинаццола (Перес), Пеллегрини Ло (Диавара) , Мхитарян — Майорал (Джеко)
Удинезе: Муссо — Бонифаци, Найтинк, Самир — Ларсен (Молина), Де Паул, Арслан (Макенго), Уоллас (Несторовски), Загелар (Ауэян) — Льоренте (Окака), Делофеу
Предупреждения: Пелегрини Ло, Верету