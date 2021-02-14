Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 22-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют миланский Интер и римский Лацио.

Заключительным матчем в рамках воскресной части 22-го тура итальянской Серии А станет противостояние миланского Интера и римского Лацио. "Змеи" имеют шанс единолично возглавить турнирную таблицу по завершению текущего уик-энда.

Антонио Конте обошелся лишь одной заменой, по сравнению с недавней кубковой игрой против туринского Ювентуса (0:0), выставив в левый фланге полузащиты Ивана Перишича с первых минут.

От Симоне Индзаги последовало ровно такое же количество изменений в своей обойме — в тройку центральных защитников вернулся Патрик Габаррон.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, А. Раду, Гальярдини, Санчес, Весино, Коларов, Сенси, Раноккья, Янг, Д’Амброзио, Дармиан, Пинамонти.



Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, С. Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич — Корреа, Иммобиле.